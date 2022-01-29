Барнаул, , 09:25 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 29 января 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей.

Вакцина от коронавируса (сс) Whispyhistory

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С начала нового учебного года выявлены уже 7272 зараженных коронавирусом (+104 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило рекордные 14 600 (это примерно вдвое больше обычного, + 579 за сутки), выявлены 807 новых носителей (+179 за сутки).

«По состоянию на 29 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1479 человек. Кроме этого, 184 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 25 966 (+96 за сутки) и 94 162 (+709 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных уменьшилось до 312 (-8 за сутки). Из них 147 подключены к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8768 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 130 410 человек.

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