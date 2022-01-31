Уфа, 31 января 2022, 14:19 — REGNUM Кировский районный суд г. Уфы приостановит свою работу с 1 по 9 февраля 2022 года из-за большого количества заболевших COVID-19 сотрудников. Об этом 31 января сообщает пресс-служба этого суда на своей странице в социальной сети.
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«В связи с большим количеством заболевших сотрудников суда новой коронавирусной инфекцией, руководствуясь письмом Судебного департамента РФ (
Отмечается, что сведения о судебных заседаниях участникам процесса будут сообщены дополнительно.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 25 школ перевели на карантин из-за коронавируса.