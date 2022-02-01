Курган, , 12:10 — REGNUM В Курганской области за сутки на 1 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 58 человек, выписались по выздоровлению 109. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

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Всего за сутки выявлено 344 заражённых коронавирусом курганцев, на 56 человек ольше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 1 февраля выявлено 54 533 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 484 человека, скончались 174 (на четыре тысячи больше, чем днём ранее).

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