Томск, , 12:24 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявлено 510 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано в стационары 49 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 66 943. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 62 717 человек, в том числе 387 за последние сутки.

Жертвами коронавируса стали 702 жителя Томской области.

Добавим, что по состоянию на 28 января в регионе первым компонентом вакцинировано 567 тыс. человек, завершили вакцинацию 533 тыс. жителей.