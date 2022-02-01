Уфа, , 14:08 — REGNUM Режим повышенной антиковидной безопасности вводится в мечетях Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба духовного управления мусульман республики.

Мечеть Марат Шибутов

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Муфтий Башкирии Айнур-хазрат Биргалин выразил обеспокоенность здоровьем прихожан и призвал верующих воздержаться от посещений мечети при малейшем подозрении на недомогание, а имамов призвал обратить внимание прихожан на этот вопрос.

«Уважаемые имамы и прихожане! Братья и сестры! Мы все живем в ожидании Благословенного месяца Рамазан и надеемся встретить его в добром здравии. Поэтому вплоть до официального завершения опасного периода прошу соблюдать режим повышенной безопасности. При малейшем ощущении недомогания, в случае если кто-то в семье болеет или если имелись контакты с больными КОВИД или ОРВИ прошу воздержаться от посещения мечетей. Не приходите, не подвергайте общину опасности заражения! В эти дни лучше молиться дома», — приводит пресс-служба слова муфтия Башкирии Айнур-хазрата Биргалина.

Также настоятельно рекомендуется не выходить из дома прихожанам преклонного возраста.

«Это касается и тех, кто слаб здоровьем, имеет хронические заболевания легких и сердца. Для них желательно совершать молитвы дома, а не в мечети», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в поликлиники Уфы на помощь медикам направили порядка ста добровольцев.