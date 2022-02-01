Курган, , 09:09 — REGNUM В Курганской области главный внештатный эпидемиолог региона Оксана Сагайдак заявила, что время повторной вакцинации можно сократить. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В текущей эпидситуации, связанной с распространением нового штамма «Омикрон» рекомендуется не ждать, когда с момента завершения первой вакцинации или с момента болезни пройдёт полгода. Чтобы сохранить и укрепить иммунитет, можно ревакцинироваться уже через четыре месяца», — отметила Оксана Сагайдак.

В Курганскую область 1 февраля 2022 года поступила новая партия вакцины для ревакцинации от коронавируса «Спутник Лайт» — 28 200 доз. Сейчас вакцину развозят по медицинским учреждениям.