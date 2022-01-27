Салехард, , 19:25 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 27 января за сутки госпитализировано 88 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 405 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 225 ямальцев. Заразились коронавирусом 684 человека — на 68 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 27 вахтовиков.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 340 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 61 408 человека, 978 скончались (на одного больше, чем днём ранее).

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