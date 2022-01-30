Москва, , 11:47 — REGNUM Александр Мясников — врач и телеведущий — рассказал об осложнениях после заболевания коронавирусом.

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«После тяжелого гриппа, … после любой тяжелой инфекционной болезни — постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. COVID-19 — не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид дает такое», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, подвижные люди менее подвержены осложнениям и долгой реабилитации.

Ранее Минздрав опубликовал памятку о действиях при бессимптомной форме течения COVID-19.