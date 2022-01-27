Красногорск, , 12:14 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 27 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 7182 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 473 случая больше аналогичного показателя 26 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 6709 человек, а днем ранее — у 5769 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области излечились ещё 865 ковид-пациентов