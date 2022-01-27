Тамбов, , 16:03 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 79 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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27 января подтверждено 299 новых случаев заражения коронавирусом — на 33 больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 66 тыс. 153 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 59 тыс. 707 пациентов, в том числе 131 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1911 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.