Москва, , 13:24 — REGNUM Статистика по убыли населения в России из-за коронавирусной инфекции является весьма и весьма печальной. Об этом 31 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать данные Росстата об увеличившейся в минувшем году убыли населения страны.

Также он указал, что причины такого роста смертности в России еще нужно будет проанализировать и добавил, что считает в этой ситуации главным призывать людей к вакцинации от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предположительно, ожидается в феврале.