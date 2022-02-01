Якутск, , 10:12 — REGNUM В Верхневилюйском районе Якутии принято решение о снабжении продуктами питания детей, обучающихся дистанционно из-за распространения коронавирусной инфекции. Сухие пайки получат только льготные категории населения, сообщило 1 февраля ИА SakhaDay.

Продукты питания Admoblkaluga.ru

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Ответственность за выдачу продуктов питания возложили на директоров школ. Сухие пайки будут получать родители по определённому графику. Снабжение будет финансировать бюджет.

В списке выдаваемых продуктов питания — рыбные и мясные консервы, четыре вида круп, сгущённое молоко, сухофрукты, сахар, макароны, мука, кондитерские изделия и растительное масло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске дистанционное обучение детей продлится не меньше месяца. Школьников отправили на удалённые занятия сразу после каникул, школы откроются не раньше 15 февраля.