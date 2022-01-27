Архангельск, 27 января 2022, 21:13 — REGNUM В Архангельской области выявлены случаи фиктивной ковид-вакцинации. Только в январе в одном из медучреждений было выдано 47 «липовых» сертификатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава региона Александр Цыбульский призвал органы внутренних дел в таких случаях действовать наступательно.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сутки ковидом заболели 1237 человек.