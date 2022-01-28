Орел, , 09:30 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в более чем половине исследованных проб в Орловской области, данные привели в пресс-службе облправительства по результатам заседания оперштаба 27 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, вирус SAR-COV-2 Omicron выявлен в 52,6% проб, исследованных на второй календарной неделе, в 47,4% проб выявили штамм вируса SAR-COV-2 — Delta.

Как уточнили в пресс-службе, все заразившиеся «Омикроном» — это жители Орловской области. Они заразились либо в общественных местах, либо в домашних очагах.

«Это свидетельствует об интенсивном распространении нового штамма возбудителя новой коронавирусной инфекции. Штамм Omicron выявлен у жителей г. Орла, Орловского, Мценского, Залегощенского, Колпнянского, Сосковского районов», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА, о первых двух случаях заражения «Омикроном» в Орловской области было объявлено 13 января. Позже власти сообщили об интенсивном распространении этого штамма коронавируса.