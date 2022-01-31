Великий Новгород, , 17:41 — REGNUM В Новгородской области отмечается рост числа заражений коронавирусом среди медицинского персонала. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В регионе за прошедшую неделю зафиксировали более 2600 случаев заражения коронавирусом. При этом заболеваемость выявляется во всем возрастных категориях. В области подтвердили 90 случаев заражения штаммом «Омикрон», его выявили в 15 муниципальных образованиях. К тому же в Новгородской области растёт число заболеваний ковидом среди медицинского персонала. На сегодняшний 10% медработников находятся на больничном.

В стационарах Новгородской области находятся на лечении 845 ковид-пациентов, на амбулаторном лечении — более 3300 человек. Свободный коечный фонд в регионе составляет 19%. В области увеличивают штат медиков для лечения больных с ковидом.

Напомним, за минувший день в области госпитализировали с ковидом 53 человека, выявили 459 новых случаев заболевания. Всего в Новгородской области выявили 71 411 случай заражения коронавирусом.

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