Мурманск, , 19:09 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки число больных ковидом пополнили 817 человек, 130 из них попали на больничные койки, сообщает оперштаб.

Госпитализация Иван Шилов

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+490) и Североморск (+131). На лечении с инфекцией находятся более 14 тысяч северян.

По данным штаба, 31 января в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стал 2 941 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19.