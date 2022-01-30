Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 2341 человек (+ 456 за сутки). С выздоровлением выписаны ещё 440 пациентов, победить COVID-19 не смогли шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 января.

Тест на коронавирус

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (710), Аксайском районе (105) и Таганроге (104). 12,5% заразившихся — люди старше 66 лет, около 16% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 214 176 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выздоровели 184 872 человека. Не смогли победить коронавирус 10 011 пациентов.

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