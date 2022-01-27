Челябинск, , 11:09 — REGNUM В Челябинской области ещё 12 граждан справились с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе излечились уже 143 240 пациентов. А выявили коронавирус ещё у 1221 человека, в том числе 161 школьника. Всего на Южном Урале обнаружили уже 157 937 заразившихся.

Больных COVID-19 насчитывается 6930 человек. А ещё пять граждан скончались от ковида.