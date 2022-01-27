Псков, , 12:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области с госпитализировали с COVID-19 45 человек, что на пять человек больше, чем сутками ранее. Об этом 27 января сообщили в главном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального оперштаба, в области за минувшие сутки обнаружили 212 случаев заражений коронавирусом. Это на 11 случаев больше, чем за 25 января. Только в Пскове обнаружили 59 случаев заболевания COVID-19. В регионе продолжают отмечать увеличение заражений коронавирусной инфекцией.

За сутки от COVID-19 как основной причины скончались шесть человек. Суточный прирост или сокращение этого показателя не зафиксирован, так как сутками ранее от COVID-19 скончалось такое же количество людей.

В области за сутки выздоровели от COVID-19 127 человек, что на 13 человек больше, чем за предыдущие сутки. После небольшого сокращения отметился рост этого показателя.

За время действия пандемии в Псковской области выявили 74 712 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 1410 человек, а выздоровели — 70 009.

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