Барнаул, , 11:46 — REGNUM Судя по отношению местных властей к ведённым в Алтайском крае карантинным ограничениям, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться не только по причине «Омикрона». В «двойных стандартах» местных чиновников обвинила представитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском парламенте Евгения Боровикова. В своем телеграм-канале 31 января она пояснила, что несмотря на пятую волну коронавируса, вызванную штаммом «Омикрон», которая в разы заразнее предыдущих, в Барнауле начался цикл отчетов органов местного самоуправления перед жителями о работе за 2021 год.

Барнаул © Светлана Шаповалова

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«На отчетные совещания приглашают руководителей предприятий и учреждений, общественников, депутатов и жителей. В закрытых помещениях собираются до 100 человек, но почему-то эти массовые мероприятия не попадают под ограничительные меры, направленные на предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции.

Очень странная позиция представителей власти. Считаю, что губернатору Алтайского края Виктору Томенко необходимо внести изменения в «Указ Губернатора Алтайского края об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции». Конкретизировать пункты о проведении массовых и публичных мероприятиях, чтобы не было самовольного трактования, направленного против оппозиции», — отметила Боровикова.

Политику двойных стандартов она увидела в реакции властей на одиночные пикеты.

«Самое интересное, что им (организаторам одиночных пикетов — прим. редакции) вменяют нарушение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

То есть, один человек, стоящий на свежем воздухе с плакатом, является угрозой распространения коронавирусной инфекции. Но важен один момент — если этот человек высказывается в поддержку действующей власти или организация, которую он представляет, в хороших отношениях с администрацией, то никакого наказания за одиночный пикет не будет.

Получается, двойные стандарты. Если представителям власти нравятся лозунги на плакатах, то нарушения нет, а если что-то в защиту интересов жителей Алтайского края, то сразу нарушение закона», — приводит довод политик.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 31 января 2022 года отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 7990 зараженных коронавирусом (рекордные +404 за сутки).

Глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию населения, вести разъяснительную работу с людьми по этим направлениям, а также рекомендовал руководителям предприятий города переводить персонал на удаленную работу.

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Несмотря на это, местные власти неоднократно сами нарушали карантинные ограничения и проводили мероприятия с большим количеством участников.

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