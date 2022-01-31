Тюмень, , 16:41 — REGNUM В Тюмени в разгар пятой коронавирусной волны в моногоспитале на улице Комсомольской, 54а сократили 28 медиков. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснили в ведомстве, сокращённые медицинские работники трудились по срочным договорам.

«Были расторгнуты срочные договоры с 28 сотрудниками, что составляет 6% от общего числа сотрудников моноинфекционного госпиталя. Соответственно, до 31 декабря 2021 в моногоспитале работали 475 человек, в настоящее время — 453. Внепланового увольнения сотрудников не было. Дефицита кадров не наблюдается», — ответили изданию в областном депздраве.

Отметим, что по данным оперативного штаба, в Тюменской области свободный коечный фонт составляет 14,1%, за минувшие сутки выявлено 947 случаев заболевания COVID-19, за сутки госпитализировано 60 человек.