Йошкар-Ола, , 12:08 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 февраля выздоровели с начала пандемии 28 466 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 68 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Всего в республике за время эпидемии подтвердили 32 816 случаев заражения коронавирусом, из них 322 — за последние сутки. 974 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов ковид-центров в регионе не регистрировалось.

За сутки в ковид-центры госпитализированы 95 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, В Марий Эл активисты ОНФ (Общероссийского народного фронта) провели мониторинг цен тестов на коронавирус в платных клиниках Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска. Стоимость тестов на коронавирус в республике варьируется в диапазоне от 1490 до 1840 рублей.

Читайте также: В Марий Эл заявили о необходимости снизить цену тестов на коронавирус