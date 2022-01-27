Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Ленинградской области суточная заболеваемость COVID-19 за неделю выросла с 9 до 14%. Об этом 27 января на заседании правительства региона сообщил губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, еще неделю назад на амбулаторном лечении в Ленобласти находилось меньше 10 тыс. человек, а сейчас уже больше 14,7 тыс. пациентов.

«У нас в среднем заболевают в сутки теперь около 900 человек. За последние сутки — 912 человек, но из них только четыре привитых. И я вновь обращаюсь к тем, кто не хочет прививаться и антиковидникам. По вашей логике, половина заболевших должна быть привита. Но из 900 человек заболевают от нуля до пяти привитых. Что вы на это скажете? Да, привитый человек может заболеть, но шанс меньше и течение болезни легче», — подытожил губернатор.

Он указал, что нагрузка на врачей на сегодняшний день возросла в три раза, при этом количество врачей не увеличилось. По словам Александра Дрозденко, власти региона вынуждены отказываться от плановых приёмов и осмотров, а освободившихся врачей отправлять на амбулаторное лечение.

«Это огромная нагрузка на бюджет. Вновь необходимо выделять деньги на лекарства для тех, кто болеет дома. И я уже дал команду рассмотреть передачу транспортных средств комитету по здравоохранению, чтобы обеспечить подвоз медперсонала по домам», — подчернил Дрозденко.

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