Барнаул, , 10:21 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 1 февраля 2022 года вакцинированы 1 274 383 (всего +1993 за сутки), в том числе — 1004 ребёнка возрастом 12−17 лет (+10 за сутки).

Вакцинация Екатеринбург.рф

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Из общего числа привитых 70 830 жителей региона получили первую прививку (+1131 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1 127 579 (+659 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 75 974 ревакцинированноых (+203 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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