Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа отмечается резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Только за последние десять дней суточная заболеваемость COVID-19 возросла в четыре раза, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Коронавирус

Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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К 29 января коронавирус выявили более чем у 11 тыс. граждан, живущих в УрФО. Коэффициент распространения инфекции составил к 28 января 1,9, тогда как в среднем по России 1,48.

Также растёт и число госпитализаций. За 22 — 29 января в коид-стационарах региона создали 2272 дополнительных койки, доведя их количество до 10 203.

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