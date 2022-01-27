Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM Первая в Ростовской области инфекционная больница, построенная с нуля, приняла десять пациентов. Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.

Донской инфекционный центр Donland.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«Сегодня Донской инфекционный центр — это объект, который имеет высококачественное оборудование, укомплектованность врачами, и у нас нет с этим проблем. А почему проценты не называю, да потому что [цифры] каждый день меняются. Знаете почему? Он начинает входить в свою работу и не может сразу всех взять на работу. Сегодня там [лечатся] десять пациентов (на утро было). Но это процесс. А мы хотим сейчас мгновенно заполнить его, люди должны вработаться. …Люди должны качественно войти в работу. И сбоев в работе быть не должно никогда», — отметил глава региона.

Голубев отметил, что лечебное учреждение оснащено по последнему слову техники и полностью укомплектовано кадрами.

«Такого центра мы никогда не имели. А дважды до 2010 года начинали строить. Вы таких центров поискать [захотите] — не найдёте. …Хорошая укомплектованность врачами, медсестрами и младшим персоналом. Ну не принимают на работу 100% младшего персонала, если там сейчас десять пациентов. Завтра их там будет 20 или 50, все до одного человека написали заявление, в момент потребности они все выходят на работу. Или вы где-то видели больницы, где нет пациентов, а [все] врачи пришли на работу? Я никогда не видел и представить себе не могу. Но 100% готовность там есть», — сказал губернатор журналистам.

ИА REGNUM сообщало, что 10 декабря 2021 года в Ростове-на-Дону было объявлено о вводе в эксплуатацию Донского инфекционного центра. С открытием стационара на 200 коек завершился первый этап строительства больницы. Строили лечебное учреждения с мая 2020 года, регулярно перенося срок окончания строительства и открытия больницы. Перевод инфекционного центра в рабочий режим начался 20 декабря. 25 декабря объект проинспектировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Читайте ранее в этом сюжете: В инфекционную больницу Ростова-на-Дону доставили первых пациентов