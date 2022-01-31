Омск, , 13:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 1007 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 142 685. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализировано за сутки 99 ковид-пациентов. Это на 19 человек больше, чем 30 января.

За сутки в Омской области выздоровели 252 ковид-пациента, за всё время — 130 137.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в регионе было подтверждено 812 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 197 человек.

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