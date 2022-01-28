Липецк, , 19:44 — REGNUM В Липецкой области школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение, максимально разобщить классы и усилить меры дезинфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дистанционное обучение Ляшко Юрий (с) ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

В детских садах рассмотрят вопрос об организации дежурных групп.

За последнюю неделю количество заболевших острыми респираторными заболеваниями и коронавирусом детей в Липецкой области увеличилось в несколько раз.

Также регион получил первую партию вакцины для подростков «Спутник М» — 720 доз. В ближайшие дни они поступят в детские лечебные организации области. С 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о вакцинации, детям от 12 до 15 лет потребуется согласие родителей. Более 600 родителей изъявили желание сделать прививку ребёнку.