Красногорск, 31 января 2022, 12:41 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 33 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 31 января официальном порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 13 325 человек.
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