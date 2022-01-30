Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM В Ростовской области из-за коронавируса выросла нагрузка на систему здравоохранения. Коечный фонд ковидных госпиталей загружен на 77,2%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 января.

Борьба с коронавирусом Александр Куликов © ИА REGNUM

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Лечение в стационарных и амбулаторных условиях получают 19 293 пациента. Из них 2 565 человек госпитализированы, 28 заболевших COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. В домашних условиях лечатся 16 728 жителей Дона.

ИА REGNUM сообщало, что в случае необходимости в Ростовской области будет развёрнуто более 6 тыс. ковидных коек.

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