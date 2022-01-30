Москва, , 07:51 — REGNUM Владимир Зайцев — лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук — напомнил, что насморк является частым симптомом при заражении штаммом коронавируса «Омикрон».

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По его словам, воспаление слизистой оболочки носа при новом штамме сохраняется дольше обычного насморка и отметил, что многие пациенты относятся к этому симптому халатно. Такой насморк может привести к гипоксии головного мозга, т.к. в процессе насыщения мозга кислородом возникают сбои.

«Носовое дыхание на 70% вентилирует головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Длительный насморк делает голову пациентов «чугунной», появляются сильные боли из-за гипоксии. Врач посоветовал обращаться за медпомощью.