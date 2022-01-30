Москва, , 18:51 — REGNUM В России за сутки проведено более 945 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 января остаются 2 813 656 человек, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведено 948 тыс. тестов на коронавирус».

Отмечается, что всего в стране проведено более 255,2 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ госпитализированы с диагнозом COVID-19 9883 пациента.