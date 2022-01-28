Чебоксары, , 07:34 — REGNUM В Чувашии на помощь врачам пришли старшекурсники медицинского колледжа и его филиала. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на своей странице в социальной сети.

Прием у врача Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По его словам, с учётом «обострения ситуации» с ковидом и «большой нагрузки» на систему здравоохранения, медицинским специалистам помогают 142 старшекурсника Чебоксарского медицинского колледжа и его Канашского филиала. Власти заявляют, что все они вакцинированы от COVID-19.

Уточняется, что часть студентов стала операторами службы «122», обрабатывая сообщения о вызове врача на дом, отвечая на вопросы о тестировании на коронавирус и вакцинации. В настоящее время число операторов увеличено с 10 до 30 человек в смену, из них 20 — студенты.

Другая часть студентов-медиков направлена в поликлиники, где они помогают оформлять медицинскую документацию в регистратуре и прививочных кабинетах, а также регистрировать лабораторные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 49 431 случай заражения коронавирусом, вылечились 42 316 человек (85,6%), умерли 4190 жителей.

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