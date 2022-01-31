Уфа, , 11:15 — REGNUM 3329 школьников болеют COVID-19 в Башкирии, что составляет 0,67% от общего числа школьников региона. Об этом 31 января сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дистанционное образование Денисов (с) mos.ru

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Он отметил, что в Башкирии из-за большого числа заболевших были переведены на карантин 25 школ. Всего в республике закрыто на карантин 2267 классов в 445 школах.

«Оснований, чтобы переводить все школы республики на карантин, на «дистант» нет. Из 63 муниципалитетов только в семи муниципальных образованиях количество заболевших детей превышает численность более ста человек», — сообщил министр.

Хажин также сообщил, что в республике коронавирус выявили у 370 дошколят.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что нужно постоянно разъяснять родителям, чтобы они не отправляли больных детей в школу.