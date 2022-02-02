Москва, , 06:49 — REGNUM Привитые от COVID-19 могут не соблюдать карантин после контакта с инфицированным коронавирусом в случае отсутствия каких-либо симптомов. Об этом рассказала 1 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Попова уточнила, что привитым от коронавируса и переболевшим COVID-19 после контакта с инфицированным, при условии отсутствия всяких симптомов, семидневный карантин соблюдать не нужно.

По словам Поповой, на сегодняшний день есть значительное количество исследований, доказывающих, что у людей привитых или переболевших COVID-19 концентрация вируса в организме значительно меньше, а период его выделения очень небольшой. Поэтому необходимости соблюдать карантин для таких граждан нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минтруд РФ рекомендовал российским работодателям в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса по возможности перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников.

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