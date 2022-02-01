Абакан, , 05:24 — REGNUM С 1 февраля все городские учреждения дополнительного образования в Абакане (Хакасия) переводятся на «дистант». Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, такое решение принял глава города Алексей Лёмин.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Причина — рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и резкое увеличение случаев заболевания детей ОРВИ.

Пока занятия в дистанционном режиме в учреждениях дополнительного образования введены на семь дней. Решение о продлении «дистанционки» или возвращении на очную форму обучения примут с учётом текущей эпидситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, школы города Абакана с 31 января перешли на «дистант».

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