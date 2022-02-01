Калуга, , 13:46 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 133 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 февраля.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 613 человек. Днём ранее, 31 января, в регионе было зарегистрировано 589 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 71 681 человека, 64 298 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 295 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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