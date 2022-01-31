Петропавловск-Камчатский, , 03:31 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов спустя шесть месяцев после первой прививки от COVID-19 ревакцинировался 28 января. Глава региона привился первым компонентом препарата «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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«Решение очевидное, потому что вакцина — это единственная действенная защита от коронавирусной инфекции. Мы видим, что привитые люди болеют гораздо реже, а в случае болезни переносят ее легко. Для меня не стояло вопроса, нужно привиться или нет. Как только прошло шесть месяцев, я записался на вакцинацию», — сказал Солодов.

Губернатор ревакцинировался в Камчатском краевом кардиологическом диспансере. Он отметил, что проблем с записью на прививку в медучреждении нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в инфекционных госпиталях увеличили коечный фонд.