Новоуральск, Свердловская область, , 10:38 — REGNUM Жители Новоуральска Свердловской области пожаловались на качество обратки детских садов от коронавируса. После посещения детсадов в Новоуральске у детей якобы поднимается температура, сообщают СМИ со ссылкой на родителей дошкольников.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, дети приходят из сада с температурой и рвотой. Взрослые винят в этом федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое проводит в учреждениях обработку от коронавируса. Родители утверждают, что при обработке используют хлорсодержащие вещества.

При этом часть родителей винят в произошедшем тех, кто приводит в сад больных детей.