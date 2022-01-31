Пермь, , 14:11 — REGNUM В Пермском крае против коронавирусной инфекции привиты 183 подростка. Об этом сообщает краевой минздрав.

Вакцина против коронавируса для подростков Permkrai.ru

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Стоит отметить, первая партии антиковидной вакцины поступила в регион 25 января. Прикамье получило 2160 комплектов препарата. Прививки делают по месту учебы. В дальнейшем иммунизацию можно будет пройти и в медорганизациях по предварительной записи.

С начала массовой вакцинации, по состоянию на утро 31 января, прививку сделали 1 млн 155 тыс. пермяков (57,3% от всего взрослого населения). Еще 209,6 тыс. жителей края приступили к ревакцинации.

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