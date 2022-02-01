Иркутск, , 08:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 1 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7621 человека, причём 16 из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 172 461 (+1117 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 154 455 (+309 за сутки). В то же время излечились 154 455 пациентов (+309 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 609 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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