Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией. «Тяжелых» случаев нет. Об этом 1 февраля заявила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По ее словам, в день в больницы доставляют 8−10 юных пациентов, в основном, с лихорадкой. Курс лечения длится недолго. Детей быстро выписывают.

Савинова заострила внимание также на том, что в Оренбуржье происходит всплеск заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Если с 17 по 23 января зафиксировано 17 тыс. случаев этих заболеваний, то за неделю с 24 по 30 января — уже 42 тыс. Растет и число пациентов с пневмонией. За прошлую неделю — 740 фактов. Что на 20% больше, чем за предыдущий период (17−23 января). Среди вирусов превылирует штамм «Омикрон» — 74%.

«С такими большими цифрами нам еще не приходилось сталкиваться. Но мы понимаем, что еще не находимся наверху процесса. Рост будет продолжаться», — сказала глава минздрава.

Она подчеркнула, что высокая заболеваемость связана с заразностью «Омикрона» и призвала население делать антиковидные прививки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье за сутки госпитализирован ещё 151 пациент с COVID-19