Новосибирск, , 09:59 — REGNUM С ковидным диагнозом госпитализирован президент Российского союза строителей (РСС), бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Об этом сообщил 31 января на заседании организации в Новосибирске вице-президент РСС Анвар Шамузафаров, передаёт ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали», — сообщил вице-президент.

Напомним, должность президента союза строителей Владимир Яковлев занимает с 2009 года. С 1996 по 2003 год Яковлев был губернатором Санкт-Петербурга, затем занимал пост министра регионального развития и вице-премьера.