Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Во время эпидемиологического подъема заболеваемости в эпоху пандемии коронавируса родителям стоит особенно внимательно относиться к самочувствию своих детей и при проявлении симптомов дыхательной недостаточности, лихорадки, судорог — сразу вызывать врача. Об этом 1 февраля заявила главный детский инфекционист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Елена Дондурей.

Детская кроватка (сс) Pup circles

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Как отметила специалист, в настоящее время без лабораторного подтверждения невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других вирусных инфекций (риновирусной, респираторно-синцитиальной, парагриппа и др.). Однако, в период выраженного эпидемического подъема каждый случай ОРВИ следует расценивать как коронавирус.

Симптомы, которые должны в первую очередь насторожить родителей, чтобы сразу вызвать врача — симптомы дыхательной недостаточности: частое и/или затрудненное дыхание в покое или при беспокойстве ребенка; западание межреберий и надключичной ямки при дыхании; раздувание крыльев носа при дыхании; кряхтящее или стонущее дыхание; эпизоды прекращения дыхания, кивательные движения головы, синхронные со вдохом; хрипы, слышные на расстоянии; невозможность сосать/пить вследствие дыхательных нарушений; изменение цвета кожи и слизистых (синева, бледность).

Во вторую очередь — выраженная, продолжительная и плохо переносимая лихорадка. Кроме того, экстренного вызова требуют неотложные состояния: судороги, обезвоживание.

«Не стоит упорно лечиться дальше, если вы видите, что состояние ребенка ухудшается, отмечается необычное поведение, которое нельзя объяснить другими причинами, изменение сознания, — отметила Елена Дондурей. — Даже правильная стартовая терапия не может быть гарантией благоприятного течения заболевания. Во время ожидания помощи следует выполнять рекомендации врача или диспетчера, которые зависят от ситуации».

Также инфекционист отметила, что поскольку у детей до 12 лет в настоящее время специфической профилактики нет, то главным способом защиты является изоляция больных, регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции и так далее. Кроме того, в случае любых симптомов ОРЗ (насморк, кашель, недомогание, лихорадка и без нее) не следует посещать организованные коллективы.

«Устойчивость организма к возбудителям инфекционных заболеваний повышает просто здоровый образ жизни, включающий полноценное питание, соблюдение режима дня (очень важен достаточный сон), адекватные возрасту и состоянию здоровью физические нагрузки (в том числе прогулки на свежем воздухе)», — отметила детский врач.

В Санкт-Петербурге с середины января 2022 года на фоне появления нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» отмечается серьезный подъем заболеваемости среди детей. Регистрация новых случаев в амбулаторном звене превышает в 20 раз показатели осени-зимы 2021 года, а госпитализация возросла более чем в три раза.

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