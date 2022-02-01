Москва, , 08:55 — REGNUM Детей в возрасте от полугода до пяти лет, вероятнее всего, будут прививать от коронавирусной инфекции назальной формой «Спутника V». Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, разработчик препарата будет предлагать для применения именно спрей для носа.

Вакцина Permkrai.ru

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«Мы про это думаем и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать», — подчеркнул в беседе с «Интерфаксом» Гинцбург.

Он также добавил, что есть и другой вариант: разбавить вакцину «Спутник V» в десять раз для применения у детей младше пяти лет по аналогии с тем, как ту же взрослую вакцину разбавили в пять раз для варианта «Спутник М» для детей 12−17 лет.

Глава центра уточнил, что окончательное решение о форме прививки для младшего возраста будет принято только после того, как закончатся испытания назальной вакцины на взрослых.

«Согласно законодательству — здесь никуда не денешься. То есть только после того, как закончится и будет подан отчёт в Минздрав по испытаниям интраназальной вакцины на взрослых», — пояснил Гицбург.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе шесть добровольцев в Москве получили первую дозу назальной вакцины от коронавируса в рамках клинических исследований. Отмечается, что никаких нежелательных реакций не зарегистрировано, вакцина в виде спрея была введена совершенно безболезненно.

Вакцина двухкомпонентная, вторую дозу участники клинических испытаний получат через 21 день. Планируется, что всего в клинических исследованиях назальной вакцины примут участие 400 добровольцев в Москве и в Санкт-Петербурге.

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Ранее глава Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург отметил, что назальная вакцина станет дополнением к обычной прививке, а не заменит её. Планируется, что I и II фазы испытаний займут три месяца, в них примут участие несколько сотен добровольцев. Для III фазы будут набраны ещё 1,5−3 тыс. человек. А запустить вакцину в гражданский оборот можно будет по окончании первых двух фаз испытаний, если будет подтверждена безопасность и эффективность препарата, добавил Гинцбург.