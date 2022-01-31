Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM Власти Нижегородской области ввели ограничения на проведение корпоративов, а также свадебных и других банкетов в кафе и ресторанах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Запрет на проведение караоке Дарья Драй © ИА REGNUM

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Теперь принять участие в подобных мероприятиях можно только тем нижегородцам, у кого имеется актуальный QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Также стало известно о том, что кафе и ресторанам снова в Нижегородской области запретили обслуживать клиентов на своей территории в ночное время — с 23:00 до 6:00.

Отмечается, что эти ограничения не распространяется на заведения общественного питания, которые пускают посетителей только по QR-кодам.

Работа кафе и ресторанов на вынос и доставку еды в регионе по-прежнему разрешена.

Кроме того, для всех нижегородских заведений общепита вводится полный запрет на проведение караоке и танцевальных вечеринок.