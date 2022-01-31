Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией увеличился на 58. По данным федерального оперштаба на 31 января госпитализированы 148 человек, тогда как днем ранее — 90.

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Излечились от COVID-19 еще 649 граждан. В общей сложности в регионе ковид победили 192 299 человек.

За 30 января в области обнаружили 2738 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались еще девять человек. Это на одного пациента меньше, чем за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе уже достигло 9990.