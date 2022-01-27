Москва, , 13:06 — REGNUM Власти не могут остановить массовое распространение штамма коронавируса «Омикрон» в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К сожалению, ни президент, никто вмешаться в процесс распространения вируса «Омикрон» не может», — сказал Песков.

По его словам, точно так же «невозможно физически» принять какие-либо меры, которые могли бы остановить это распространение: «Если вы заметили последнюю логику оперативного штаба, в первую очередь, правительства, ситуация с «Омикроном», учитывая, что это заболевание развивается в более легкой форме, в целом, здесь гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику заполняемости койко-мест в регионах».

Песков подчеркнул, что в текущей ситуации «это наиболее правильный показатель»: «Мы видим, что по этому направлению пока «перегрева» нет. Хотя он возможен, но есть готовность, меры к этому принимаются».