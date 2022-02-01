Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал решение о приостановлении диспансеризации и профосмотров. Он заявил, что это позволило мобилизовать силы и направить всех узких специалистов на организацию помощи пациентам с коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В сложившейся ситуации это хоть вынужденное, но оправданное решение: при кратном росте вызовов по ОРВИ и COVID-19, самое главное — обеспечить стабильную работу первичного звена», — отметил в свою очередь губернатор региона Андрей Травников.

Напомним, что ранее новосибирским медучреждениям рекомендовали приостановить плановую помощь и диспансеризацию.

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