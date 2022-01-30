Абакан, , 10:39 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки госпитализировали 62 пациента с диагнозом COVID-19. Таким образом, всего в ковидных стационарах республики к 30 января лечатся 563 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Больной COVID-19 Zdrav.nso.ru

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Амбулаторное лечение проходят 4936 носителей коронавируса (+389 за последние сутки). Под медицинским наблюдением остаются ещё почти 10 тыс. человек, контактировавших с больными.

«В Хакасии подтверждено ещё 2 случая смерти пациентов, имевших диагноз COVID-19. Скончались женщина в возрасте 68 лет и мужчина в возрасте 70 лет. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года — 129», — добавили в правительстве.